ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский. ФОТОрепортаж
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В Рубежном Луганской области по всему городу открыто висят рекламные борды ОПЗЖ с призывом голосовать за 3-й номер в бюллетене.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Многие партии прибегают к похожим трюкам и стараются как-то напомнить о себе в день выборов, но тут уж совсем явная агитация за конкретный номер, под которым идет ОПЗЖ", - отмечает он.
"В воюющей стране партия, открыто связанная с правительством нашего противника, делает, что хочет, плюет на всех, нагло и открыто нарушает закон о выборах, а вся вертикаль власти бессильно жует сопли", - резюмирует Казанский.