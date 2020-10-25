"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко. ФОТО
Об этом Порошенко сказал после голосования на местных выборах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ЕС".
"Мы очень твердые и мы не меняем взглядов. И так, как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз", - сказал Петр Порошенко.
"Сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский Союз и не даст никому свернуть с этого пути, обеспечивает реформу децентрализации, инициированную мной и реализованную нашей командой. И препятствует новой власти залезть в карманы общин", - добавил Порошенко.
Порошенко отметил, что при его президентской каденции безупречно, в соответствии с международными стандартами были проведены три избирательные кампании.
"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это самая большая фальсификация в истории Украины", - считает Порошенко.
"Это может быть сравнимо только с фальсификацией при Януковиче в 2004 году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "подсчитай", навсегда уйдет в небытие", - добавил лидер "ЕС".
Порошенко поблагодарил избирателей, которые игнорируют незаконный опрос. "Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет", - считает Порошенко.
Отмечается, что Марина Порошенко в комментарии журналистам также рассказала о своих первоочередных задачах в Киевсовете.
"Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдали свои голоса за политическую партию, которая, по нашему убеждению, может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского горсовета. Мы в течение последних месяцев не только обращали внимание на проблемные вопросы, но и помогали киевлянам выстоять в тяжелой борьбе с болезнью. Потому что мы видели несостоятельность как центральной, так и городских властей решить такие вопросы", - заявила Марина Порошенко.
По ее словам, новый состав Киевсовета должен сразу пересмотреть бюджет столицы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, оборудование, новые кровати и привлечение дополнительного медицинского персонала.
"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", - говорит Марина Порошенко.
По ее словам, последние полгода принесли Украине не только эпидемию коронавируса, но и экономический кризис.
"У нас есть программа для сохранения рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса. Я уверена, что сегодняшний день - это день экзамена для власти. И уже скоро мы увидим оценку, которую украинское общество поставит власти", - добавила она.