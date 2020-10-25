"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко. ФОТО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает "опрос Зеленского" самой большой избирательной фальсификацией за всю историю Украины.

Об этом Порошенко сказал после голосования на местных выборах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ЕС".

"Мы очень твердые и мы не меняем взглядов. И так, как мы голосовали на прошлых и позапрошлых выборах, мы голосуем и на этот раз", - сказал Петр Порошенко.

"Сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский Союз и не даст никому свернуть с этого пути, обеспечивает реформу децентрализации, инициированную мной и реализованную нашей командой. И препятствует новой власти залезть в карманы общин", - добавил Порошенко.





Порошенко отметил, что при его президентской каденции безупречно, в соответствии с международными стандартами были проведены три избирательные кампании.

"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это самая большая фальсификация в истории Украины", - считает Порошенко.

"Это может быть сравнимо только с фальсификацией при Януковиче в 2004 году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "подсчитай", навсегда уйдет в небытие", - добавил лидер "ЕС".

Порошенко поблагодарил избирателей, которые игнорируют незаконный опрос. "Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет", - считает Порошенко.

Отмечается, что Марина Порошенко в комментарии журналистам также рассказала о своих первоочередных задачах в Киевсовете.

"Сегодня мы пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдали свои голоса за политическую партию, которая, по нашему убеждению, может быстро и эффективно решить все проблемные вопросы в новом составе Киевского горсовета. Мы в течение последних месяцев не только обращали внимание на проблемные вопросы, но и помогали киевлянам выстоять в тяжелой борьбе с болезнью. Потому что мы видели несостоятельность как центральной, так и городских властей решить такие вопросы", - заявила Марина Порошенко.

По ее словам, новый состав Киевсовета должен сразу пересмотреть бюджет столицы, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, оборудование, новые кровати и привлечение дополнительного медицинского персонала.

"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", - говорит Марина Порошенко.

По ее словам, последние полгода принесли Украине не только эпидемию коронавируса, но и экономический кризис.

"У нас есть программа для сохранения рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса. Я уверена, что сегодняшний день - это день экзамена для власти. И уже скоро мы увидим оценку, которую украинское общество поставит власти", - добавила она.

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