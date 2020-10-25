Новости Фото • Революция в Беларуси

Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день "народного ультиматума", - оппозиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 190150
Белорусская оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участников протеста в последний день "народного ультиматума" в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оппозиционные telegram-каналы.

"Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске. Сейчас колонна протестующих движется по проспекту Машерова в сторону Богдановича", - говорится в одном из них.

Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 01
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 02
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 03
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 04
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день народного ультиматума, - оппозиция 05

Фото/видео - TUT.by

Смотрите также: На женский марш в Минске вышли до пяти тысяч человек, в поддержку Лукашенко собрались 20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своём уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Среди требований также освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Потом на работу, дальше любезничать с кацапами...
  • Andy Jumeirach
    Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день "народного ультиматума", - оппозиция - Цензор.НЕТ 4840
  • Alexey Lexx
    ...а потом начнется новый последний-припоследний ультиматум)...Шел 2027 год.Падал первый снег.На улицы Минска вышло 750 тыс.человек в последний день "Китайского предупреждения"...Сонный Лукашенко приоткрыл шторы,выглянул в окно,лениво зевнул..."К морозу,наверное,раз пенсионеров нет ...",-подумал Прусак и пошел бульбу хавать...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости