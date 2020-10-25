Экзитпол "Савик Шустер Студии": Во Львовский горсовет проходят ЕС, "Самопомич", "Голос", ВО "Свобода" и "Варта". ИНФОГРАФИКА

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Львова преодолели "Европейская Солидарность" (30.74%), "Самопомич" (24.12%), "Голос" (9.78%), ВО "Свобода" (7.52%), "Варта" (5.06%).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ИНФОГРАФИКА

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский