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Экзитпол "Савик Шустер Студии": Во Львовский горсовет проходят ЕС, "Самопомич", "Голос", ВО "Свобода" и "Варта". ИНФОГРАФИКА

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В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Львова преодолели "Европейская Солидарность" (30.74%), "Самопомич" (24.12%), "Голос" (9.78%), ВО "Свобода" (7.52%), "Варта" (5.06%).

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Экзитпол Савик Шустер Студии: Во Львовский горсовет проходят ЕС, Самопомич, Голос, ВО Свобода и Варта 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Отличный результат!
    Поздравляю Львов и его граждан с победой!
  • Ex perd
    Залишається тільки мріяти, щоб так було по всій Україні.
  • Dmitry Begemotovich
    Львов - город здорового человека
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