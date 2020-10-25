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Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Николаевский горсовет проходят ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Наш край". ИНФОГРАФИКА

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В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Николаева преодолели ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Наш край".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Николаеву: Сенкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровская - 16,81%. ИНФОГРАФИКА

Экзитпол Савик Шустер Студии: В Николаевский горсовет проходят ОПЗЖ, Пропозиція, Слуга народа, ЕС, партия Шария и Наш край 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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    Ого, сепаратнёй воняет и шмария пропустили-дно!
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    яким чином?! заборонити дебілам ходити на вибори?
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Из непрокремлёвских партий - только "Европейская Солидарность"
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