Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
По данным социологов, на выборах мэра Ужгорода голоса распределились таким образом: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%.
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).