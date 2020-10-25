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Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Ужгородский горсовет проходят 8 партий. ИНФОГРАФИКА

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В Ужгородский горсовет проходят "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС - партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Ужгорода преодолели "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС – партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".

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Экзитпол Савик Шустер Студии: В Ужгородский горсовет проходят 8 партий 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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Топ комментарии

  • Женя-Женя
    партия венгров и опзж в ужгороде??
    и слуга народа на 1ом месте??
    я думал, после марика, харькова, одессы и николаева меня уже ничего не удивит.
    Ужгород пробил дно!!
    какая на х* пария венгров????

    а партии кацапов у нас нет еще??? где СБУ вообще??
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Кремлівська акція "Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
  • Vedana
    Поки служки уродів перші лише на Закарпатті ?
    От відбиті.
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