Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Ужгородский горсовет проходят 8 партий. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Пятипроцентный барьер в горсовет Ужгорода преодолели "Слуга народа", "Батькивщина", "Рідне Закарпаття", ЕС, ОПЗЖ, "КМКС – партия венгров Закарпатья", "За майбутнє" и "Альтернатива".
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).