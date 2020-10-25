Экзитпол "Савик Шустер Студии": В горсовет Черновцов проходят 6 политсил. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Пятипроцентный барьер в горсовет Черновцов преодолели "Единственная альтернатива" (22.14%), "Слуга народа" (14.74%), "Команда Михайлишина" (12.21%), "Европейская Солидарность" (10.85%), "Пропозиція" (8.82%), "Народный контроль" (5.43%).
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).