Экзитпол муниципального телеканала Запорожья: Действующий мэр Буряк набирает 60,6%, в горсовет проходят 4 политсилы. ИНФОГРАФИКА

По данным экзитпола муниципального телеканала Запорожья, действующий мэр Владимир Буряк одержал победу уже в первом туре.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ZаБор".

Опрос показывает, что Владимир Буряк набирает 60,6%, Виталий Тишечко - 14,8%, Валерий Прозапас - 11,4%.

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Партия Буряка занимает первое место и в горсовете, и облсовете, "Слуги народа" везде на втором месте.





"Муниципальный телеканал Z, который финансируется за счет городского бюджета и напрямую подконтролен мэрии. При этом ранее у них не было практики проведения экзитполов", - отмечает издание.

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Отметим, что по данным экзитпола Independent Researching Group, новый состав Запорожского областного совета сформируют шесть партий - "Слуга народа" (26%), Оппозиционная платформа "За жизнь" (20,7%), партия В.Буряка "Еднання" (8%), "Европейская солидарность" (8%), Оппозиционный блок (6,5%) и партия "За майбутнє" (6,9%).





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