Было непросто разобраться с бюллетенями 40% избирателей, легко с этим справились 35%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

С трудом разбирались в бюллетенях 40% украинцев, принявших участие в местных выборах 25 октября, а 35% избирателей это удалось довольно легко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, обнародованные на сайте "Рейтинга".

"Среди голосовавших на местных выборах, 40% ответили, что им было сложно разобраться с бюллетенями: 13% - очень сложно и 27% - немного сложно. В то же время 35% избирателей сказали, что это было сделать довольно легко, и 25% - очень легко", - говорится в исследовании.

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Среди голосовавших большинство считают, что местные выборы важны для страны (79%). В то же время среди тех, кто на выборы не ходил, так считают только половина. Также избиратели более оптимистично настроены относительно будущего чем те, кто не голосовал: 47% избирателей считают, что ситуация в их городе/селе в результате этих выборов улучшится; 38% считают, что не изменится, а среди тех, кто не голосовал, только 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) - что не изменится, 13% - что ухудшится.

Среди тех, кто не ходил на выборы, относительное большинство чувствует разочарование относительно ситуации в стране - это 63%, а 32% испытывают надежду. Те, кто голосовал, неоднозначно отвечают на вопрос: 44% испытывают надежду, 51% - разочарование.

Отметим, что опрос "Рейтинга" проводили во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 9947 респондентов: в т.ч. 1200 респондентов методом опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Опросы тех, кто не голосовал на выборах, проводили на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Погрешность репрезентативности: не более 2,8% Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

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