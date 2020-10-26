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ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении одном из заместителей начальника Днепропетровской таможни ГФС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлена ​​группа лиц, которая осуществляла импорт новых автомобилей под видом использованных с поддельными товаросопроводительными документами и не платила в бюджет таможенные платежи в полном объеме.

В то же время, один из руководителей Днепропетровской таможни ГФС, действуя в интересах физических лиц, не принял мер по доначислению неуплаченных таможенных платежей, чем нанес ущерб государственному бюджету Украины на сумму более чем 460 000 грн.

ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 01
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 02
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 03
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 04
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 05
ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей 06

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Таким образом, должностному сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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