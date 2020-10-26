ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении одном из заместителей начальника Днепропетровской таможни ГФС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлена ​​группа лиц, которая осуществляла импорт новых автомобилей под видом использованных с поддельными товаросопроводительными документами и не платила в бюджет таможенные платежи в полном объеме.

В то же время, один из руководителей Днепропетровской таможни ГФС, действуя в интересах физических лиц, не принял мер по доначислению неуплаченных таможенных платежей, чем нанес ущерб государственному бюджету Украины на сумму более чем 460 000 грн.













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Таким образом, должностному сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.