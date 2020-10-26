Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами". ФОТО
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Под Харьковом двое неизвестных в масках с битами избили бывшего министра аграрной политики Игоря Швайка.
Как передает Цензор.НЕТ, Швайка сообщил, что инцидент произошел утром 26 октября у него земельном участке.
Бывшему министру разбили голову.
"Копаешь участок за забором, травку планируешь посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю [больницу]. Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы", - написал он в фейсбуке.
Швайка был министром в период правления правительства Арсения Яценюка.