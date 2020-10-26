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Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами". ФОТО

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Под Харьковом двое неизвестных в масках с битами избили бывшего министра аграрной политики Игоря Швайка.

Как передает Цензор.НЕТ, Швайка сообщил, что инцидент произошел утром 26 октября у него земельном участке.

Бывшему министру разбили голову.

"Копаешь участок за забором, травку планируешь посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю [больницу]. Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы", - написал он в фейсбуке.

Экс-министр Швайка заявил об избиении: Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами 01

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Швайка был министром в период правления правительства Арсения Яценюка.

Экс-министр Швайка заявил об избиении: Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами 02

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Топ комментарии

  • Серж Пир
    То тебе за бабки спижж...нные в министерстве прилетело, аграрий Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами" - Цензор.НЕТ 7953
  • Roman Maksymyuk 11332737
    ну чому ж, траву цілком можна сіяти в зиму, виросте весною, для газонної трави це навіть вважається краще, ніж весною
  • Отто Кац 9b40776d
    На участке должен быть помповик. Он сильно успокаивает любителей бит.
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