В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники. ФОТОрепортаж
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В Беларуси начались задержания участников национальной забастовки. С начала суток силовики задержали уже 86 человек (по состоянию на 11.30).
Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна", передает Цензор.НЕТ
Больше всего задержаний зафиксировано в Минске - 65. Также задержания были в Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке, Борисове и Могилеве.
Правозащитники отмечают, что с самого утра около ста человек собралось на проходной крупного химического предприятия "Гродно Азот". Их начала задерживать милиция.
Также задержания проходят возле здания "Белгазпромбанка". Демонстранты пытались перекрыть автомобильное движение.
Фото: tut.by