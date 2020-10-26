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В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники. ФОТОрепортаж

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В Беларуси начались задержания участников национальной забастовки. С начала суток силовики задержали уже 86 человек (по состоянию на 11.30).

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна", передает Цензор.НЕТ

Больше всего задержаний зафиксировано в Минске - 65. Также задержания были в Бресте, Гомеле, Гродно, Новополоцке, Борисове и Могилеве.

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Правозащитники отмечают, что с самого утра около ста человек собралось на проходной крупного химического предприятия "Гродно Азот". Их начала задерживать милиция.

Также задержания проходят возле здания "Белгазпромбанка". Демонстранты пытались перекрыть автомобильное движение.

В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 01
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 02
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 03
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 04
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 05
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 06
В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники 07

Фото: tut.by

Топ комментарии

  • Valentin Nasus
    Общенациональная забастовка во всей красе: "три с половиной человека у парадного крыльца". Первая фотка: позируют с флагами. Вторая фотка: получают мандюдей от ОМОНа. Третья фотка: крыльцо свободно, предприятие работает, "не заметив потерю бойца".

    Беларуси - аминь!
  • Aleksandr Cubik
    насчёт ,,аминь" вы явно погорячились!!люди целенаправленно загоняют ,.таракана"в угол что называется в ,,щадящем режиме "как для себя так и в отношении окружающих так что всё делают правильно с чувством толком и расстановкой.(понятно что эффективность ниже но и стресса соответственно меньше) У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8696 У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8623
  • Valentin Nasus
    - Изя, а что это ты делаешь там у себя в кармане?
    - А это, Сарочка, я кручу фигу нашей бандитской власти. Это мой протест - в щадящем режиме. Никакого стресса. Но я её обязательно загоню в угол. Пока моя рука крутит фигу, она не работает на власть! Видишь, Сарочка, какой я хитрый?
    - А по-моему, Изя, ты просто занимаешься онанизмом. Попросту - дрочишь на свои страхи.
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