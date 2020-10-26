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Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба. ФОТО

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В ночь на 26 октября, во время пересечения границы двумя лицами в пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине, сработал комплекс радиационного контроля "Янтарь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, по данным ведомства, ночью из России пешком возвращались супруги-украинцы. В одном из чемоданов, которые несли с собой мужчина и женщина, сотрудники пункта пропуска обнаружили авиационные часы "АЧС-1". После проверки авиаприбора радиометром-спектрометром "МКС-А03" пограничники установили, что радиационный фон часов превышает норму почти в 10 раз.

Предмет с повышенным радиационным фоном изъяли. Компетентные органы должны установить, есть ли в действиях супругов признаки преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба 01

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Годинник з фосфорними мітками на циферблаті. У мене був вольтметр з краплею фосфора на стрілці. Коли підносиш до нього лічильник Гейгера, він тріщить. Знайшли радіацію. Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9113
  • Алексей Зиновьев
    На моем рабочем столе в офисе стоят уже 13 лет. С "радиационным фоном". Дебилы.
  • Oleg Demchenko
    Звичайний фосфор не радіоактивний, в АЧС-1 солі радію який якраз і є радіоактивним.
    Погранци тут нідочого до речі - спрацьовують сцинтилятори якими облаштовані погранзони. А от чого немає сцинтиляторів у кацапів на кордоні мені не зрозуміло.
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