Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба. ФОТО

В ночь на 26 октября, во время пересечения границы двумя лицами в пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине, сработал комплекс радиационного контроля "Янтарь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, по данным ведомства, ночью из России пешком возвращались супруги-украинцы. В одном из чемоданов, которые несли с собой мужчина и женщина, сотрудники пункта пропуска обнаружили авиационные часы "АЧС-1". После проверки авиаприбора радиометром-спектрометром "МКС-А03" пограничники установили, что радиационный фон часов превышает норму почти в 10 раз.

Предмет с повышенным радиационным фоном изъяли. Компетентные органы должны установить, есть ли в действиях супругов признаки преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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