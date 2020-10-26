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ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным. ФОТОрепортаж

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали работника Государственного учреждения "Мариупольский следственный изолятор" во время сбыта им каннабиса.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, старший по корпусу отдела режима и охраны указанного учреждения систематически незаконно покупал, хранил и сбывал наркотические средства лицам, находящимся под стражей.

25 октября следователи ГБР задержали сержанта внутренней службы на территории Мариупольского СИЗО в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, незаконном сбыте наркотического средства в месте лишения свободы (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 01
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 02
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 03
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 04
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 05
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным 06

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Проводятся обыски в помещении вышеупомянутого государственного учреждения, по месту жительства сотрудника и в автомобиле, которым он пользовался.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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