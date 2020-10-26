ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, старший по корпусу отдела режима и охраны указанного учреждения систематически незаконно покупал, хранил и сбывал наркотические средства лицам, находящимся под стражей.
25 октября следователи ГБР задержали сержанта внутренней службы на территории Мариупольского СИЗО в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, незаконном сбыте наркотического средства в месте лишения свободы (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Проводятся обыски в помещении вышеупомянутого государственного учреждения, по месту жительства сотрудника и в автомобиле, которым он пользовался.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.