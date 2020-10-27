Из-за пожара в 12-этажном доме в Киеве эвакуировали 20 человек, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар в столичной многоэтажке, на месте выявлено тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 00:20 27 октября.

Установлено, что в 12-этажном жилом доме, в одной из комнат квартиры на 12 этаже возник пожар на площади 30 кв. м, с распространением огня на балкон. Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара. В ходе ликвидации по лестничной клетке были эвакуированы 20 жильцов дома, из которых 8 детей.

В 1:38 пожар был локализован, а в 2:01 ликвидирован. К сожалению, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. В результате пожара уничтожена мебель, домашние вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Также во время ликвидации пожара спасатели в очередной раз столкнулись с проблематикой запаркованости придомовой территории, что сделало невозможным проезд и дальнейшее установление пожарной автолестницы для тушения пожара с внешней стороны дома и возможной эвакуации жителей. Вместе с тем, отдельным препятствием для быстрой ликвидации пожара стала значительная горючая нагрузка в квартире, что создало большую температуру и мешало пожарным быстро добраться до очага пожара, ведь им приходилось чуть ли не на коленях пробираться через горы мусора и хлама.

На месте происшествия работали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется.

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