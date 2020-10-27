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Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины предотвратила создание трафика нелегальной переправки в нашу страну через Международный аэропорт "Борисполь" высоколиквидной продукции известного мирового производителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза из одной из стран Ближнего Востока мобильных телефонов без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабандный товар мужчина планировал переправлять своему сообщнику в Одессу для продажи через точки розничной торговли.

Во время проверки багажа в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили у фигуранта 29 телефонов Iphone 12, которые он пытался скрыть от таможенного контроля. Стоимость изъятого товара составляет более миллиона гривен.

Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности виновных лиц.

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Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ 01
Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ 02
Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ 03

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Топ комментарии

  • rock-n-roll
    Наверняка их было 30. Один не засчитали, как личный этого "предпринимателя".
  • Александр Лихошва
    Эта новость я так думаю должна отвлечь от обосраных выборов Зе команды ?
  • Джетро
    Смартфон за 30 тыс. грн - высоколиквидный товар? Кто-то путает понятия "очень дорогой" и "высоколиквидный".
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