Киевлянин пытался незаконно ввезти 29 смартфонов iPhone 12 общей стоимостью более 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила создание трафика нелегальной переправки в нашу страну через Международный аэропорт "Борисполь" высоколиквидной продукции известного мирового производителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза из одной из стран Ближнего Востока мобильных телефонов без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей. Контрабандный товар мужчина планировал переправлять своему сообщнику в Одессу для продажи через точки розничной торговли.

Во время проверки багажа в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили у фигуранта 29 телефонов Iphone 12, которые он пытался скрыть от таможенного контроля. Стоимость изъятого товара составляет более миллиона гривен.

Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности виновных лиц.

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