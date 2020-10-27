Гражданин РФ бежал через границу, чтобы попросить убежище в Украине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На Луганщине задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком. Мужчина рассказал, что бежит из России, где его преследуют за проукраинские взгляды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, нарушителя обнаружили вчера пограничники отдела "Меловое" Луганского отряда возле населенного пункта Диброва. Задержанный оказался 33-летним гражданином РФ. При себе у него был только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей. По словам нарушителя, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине.

Мужчина также рассказал, что родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 года активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов". За свои взгляды неоднократно был осужден и, несмотря на частые угрозы, возможное новое заключения и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил сбежать из страны.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение. При составлении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) мужчина обратился с заявлением, адресованным компетентным органам о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которое требует дополнительной защиты.

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Сейчас правовая оценка действий иностранца продолжается.





Фото: сайт Госпогранслужбы