В одном из зданий избирательной комиссии в Одессе нашли дымовую гранату, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция прервала работу избирательной комиссии из-за обнаруженной дымовой шашке в уборной здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Дымовую шашку обнаружили в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова.

Проверка завершена, полицейские на месте происшествия обнаружили пиротехническое изделие - ручную дымовую гранату, которая к категории боеприпасов не относится. ТИК работает в обычном режиме.

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