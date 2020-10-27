В Киеве посреди улицы иностранец заколол ножом мужчину, подозреваемый задержан, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в убийстве мужчины. Сейчас следователи начали уголовное производство и сообщили задержанному о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Около 3-х часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители провели на месте первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.

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"На месте мы установили, что у ресторана между 31-летним мужчиной с неизвестным возник конфликт. В ходе выяснения отношений незнакомец несколько раз ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавший гражданин Грузии скончался на месте происшествия. Во время отработки полученной информации уже через несколько минут мы четко знали, кто причастен к совершению преступления и то, что с места происшествия злоумышленник уехал на машине. Сразу в столице была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию вероятного подозреваемого в убийстве. Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы "Безопасный город", мы установили маршрут передвижения подозреваемого и начали его преследовать. Ориентировка была сразу передана коллегам из Киевской области и благодаря слаженной работе мы задержали злоумышленника на трассе в 55 километрах от Киева", - сообщил он.

Гражданина Казахстана, 1980 года, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он дает показания следователям. Кроме того, правоохранители проверяют законность его пребываний на территории Украины.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 сообщили задержанному о подозрении. В ближайшее время подозреваемому суд будет избирать меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - добавил генерал полиции Крищенко.





Фото: сайт полиции