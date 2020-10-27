Два "call-центра" в Виннице ежедневно выманивали у клиентов банков около $20 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали противоправный бизнес двое местных жителей и два "представителя" других областей Украины. Злоумышленники разместили оборудование в офисных помещениях областного центра.
Операторы звонили клиентам, представляясь работниками банковских учреждений, и предлагали воспользоваться различными услугами страхования, в частности депозитами. Во время беседы они "уточняли" реквизиты банковских карт, пароли. Получив доступ к счетам граждан, злоумышленники снимали с них деньги. Среди "клиентов" call-центров были вкладчики украинских государственных и коммерческих банков, а также некоторых учреждений из постсоветского пространства.
По предварительным оценкам, нелегальный бизнес просуществовал около 5 месяцев, его обслуживанием занимались более сорока человек персонала.
Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, где расположены незаконные call-центры. В ходе следственных действий изъяты более 40 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, sim-карты операторов сотовой связи, в том числе иностранных, а также другое техническое оборудование и документация, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается комплекс оперативных и следственных действий по формированию доказательной базы и привлечению организаторов, личности которых установлены, к уголовной ответственности.