Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Мероприятие проводится для предварительной оценки возможных мест проведения ремонтно-строительных работ на причале.
Американская команда проводит техническое обследование сооружений с помощью локаторов бокового обзора и гидрографическое обследование участка акватории. Результатом этой работы станет подробный отчет с выводами, что нужно сделать для реконструкции и усиления причала № 29, планирования дальнейших ремонтно-восстановительных работ.
Работы по подводному обследованию гидросооружений американские специалисты проводят совместно с украинскими коллегами-водолазами. Кроме фактических результатов, совместное выполнение задач позволит военнослужащим обеих стран также обменяться практическим опытом, ознакомиться с техническим оборудованием для подводных работ, особенностями организации водолазных работ.