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Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины. ФОТОрепортаж

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Специалисты специализированного подразделения ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) начали работы по подводному осмотру и гидрографических промеров в районе одного из причалов порта Южный, недавно переданного для нужд украинских ВМС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 01

Мероприятие проводится для предварительной оценки возможных мест проведения ремонтно-строительных работ на причале. 

Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 02
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 03

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Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 04
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 05

Американская команда проводит техническое обследование сооружений с помощью локаторов бокового обзора и гидрографическое обследование участка акватории. Результатом этой работы станет подробный отчет с выводами, что нужно сделать для реконструкции и усиления причала № 29, планирования дальнейших ремонтно-восстановительных работ.

Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 06
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 07
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 08

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Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 09
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 10
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 11

Работы по подводному обследованию гидросооружений американские специалисты проводят совместно с украинскими коллегами-водолазами. Кроме фактических результатов, совместное выполнение задач позволит военнослужащим обеих стран также обменяться практическим опытом, ознакомиться с техническим оборудованием для подводных работ, особенностями организации водолазных работ.

Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 12
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 13

Также смотрите: Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin. ФОТО

Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 14
Водолазы США обследуют гидросооружения в акватории порта Южный для оборудования базы ВМС Украины 15

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Топ комментарии

  • Envoy
    Сейчас у ваты огненный смерч из дупла вырвется .
  • Злий Грицько
    Та й сама б база ВМС США там би не завадила...
  • Olia Prokofieva
    Трижды Супер!!!
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