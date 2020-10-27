Россияне перестают гордиться оккупацией Крыма, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА

В конце сентября социологи опросили россиян на тему гордости и идентичности и в числе предложенных поводов для гордости оказался пункт "присоединение Крыма".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным исследования, 30% россиян заявили, что испытывают гордость в связи с оккупацией Крыма.

Такой же опрос проводился в 2017-м и 2018 годах. Тогда о своей гордости заявили 43% и 45% соответственно.

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Опрос проведен 25-30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%.

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