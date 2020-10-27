Новости Фото • Оккупация Крыма

Россияне перестают гордиться оккупацией Крыма, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА

26 465150
В конце сентября социологи опросили россиян на тему гордости и идентичности и в числе предложенных поводов для гордости оказался пункт "присоединение Крыма".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным исследования, 30% россиян заявили, что испытывают гордость в связи с оккупацией Крыма.

Такой же опрос проводился в 2017-м и 2018 годах. Тогда о своей гордости заявили 43% и 45% соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия России в Крыму вынудили НАТО усилить присутствие в регионе вплоть до возвращения полуострова Украине, - постпред США Хатчисон

Россияне перестают гордиться оккупацией Крыма, - опрос Левада-центра 01

Опрос проведен 25-30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%.

Также смотрите: "Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - Зеленский. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Как вы будете драпать, суки!
    Все бросая и все кляня,
    Патетично ломая руки -
    "А меня-то за что, меня?
    Ну какой я, к херам, агрессор?
    Я ж не путин и не шойгу!
    Я ж не доктор и не профессор -
    Что я знаю и что могу?
    Мне ваще что хохлы, что греки!
    Разбирать их - не мой, блин, труд!
    Мне ж сказали - Крым наш навеки!
    Кто же знал, что опять наврут?
    Мне сказали - и я, не споря,
    Верил в новые рубежи!
    Я ж все продал, чтоб жить у моря!
    И куда мне теперь - в бомжи?!"

    Как вы будете бить друг друга -
    Локтем, когтем, бедром, багром,
    Дочь - мамашу, супруг - супруга,
    На последний спеша паром!
    Рвать одежду, топтать упавших,
    Биться мордами о забор
    С обреченностью проигравших,
    Осознавших свой приговор,
    Как вы будете лезть на стенку,
    Получая прикладом в лоб,
    А очнувшись - зубрить Шевченко,
    Чтоб опять на колени - хлоп!
    Но не пустят рабов до рая,
    Сколько вы ни лижите плеть,
    Лишь потыкают берцем с края
    И презрительно бросят: "Геть".

    Ну а тем, кто в одном исподнем
    Все ж сумеет прорваться в порт,
    Чтоб по скользким от крови сходням
    На последний взобраться борт,
    Только более будет тяжко,
    И не от тесноты кают,
    Просто рушащаяся Рашка -
    Это очень плохой приют.
    Вам от бублика выйдет дырка,
    А возможно - и в голове,
    Вас поучит еще Кадырка
    Шариату в своей Москве.
    А считавших, что только яйца
    Круче русской блатной души,
    Приспособят пахать китайцы
    Целый день за стакан лапши.

    Да и собственные бандиты,
    Раздражительные весьма,
    Будут очень на вас сердиты.
    После - голод, зима, чума...
    Пусть хоть всех вас затравят псами
    Иль утопят в дерьме параш,
    Заслужили вы это сами,
    Всей страною вопя: "Крым наш!"
    Ибо подлости - нет прощенья!
    Заслужил - что купил, то жуй! -
    Не один лишь тиран отмщенье,
    Но и каждый его холуй.
    Все получите честь по чести,
    Вас ничто уже не спасет.
    А в бомжи или в грузы 200 -
    Это, суки, уж как повезет.

    2018 (Ю. Нестеренко)
  • Garry Grant
    "Россияне"-это говно.Тут не погордишься.
  • 18c49ed2
    Не смеются "Искандеры"
    Приуныли "Тополя".....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости