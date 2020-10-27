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Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Цензуры в прямом эфире: ЗЕ-провал. Кто пролетел на выборах? Кто станет топ-политиком?. ВИДЕО

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 02

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 03

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 05

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 07

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 08

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 09

Зеленая фанера над Парижем. Провал Зе!команды на местных выборах в ФОТОжабах 10

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