Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж
В ходе занятий военнослужащие тренировались выявлять и уничтожать реальные и имитированные воздушные цели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТГ "Восток". К мероприятию боевой подготовки привлекались расчеты со штатными средствами поражения.
По легенде, пост визуального наблюдения выявил БПЛА противника, после чего дежурные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. В частности, мобильная огневая группа в составе двух зенитных ракетных комплексов "Оса" и расчета ЗПУ-1 выдвинулись на временные стартовые позиции. После чего радиолокационная станция ЗРК "Оса" осуществила поиск и выявление воздушной цели с ее последующим условным уничтожением.
По словам руководителя занятий, расчеты действовали профессионально и уверенно, цели, которые были поставлены - достигнуты в полном объеме. Личный состав подразделений и частей ПВО готов к выполнению задач по назначению.