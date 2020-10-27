Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

На базе одного из зенитных ракетных дивизионов, выполняющий задачи в оперативно-тактическом группировке "Восток", состоялись инструкторско-методические занятия с начальниками противовоздушной обороны бригад и командирами зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов.

В ходе занятий военнослужащие тренировались выявлять и уничтожать реальные и имитированные воздушные цели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТГ "Восток". К мероприятию боевой подготовки привлекались расчеты со штатными средствами поражения.

По легенде, пост визуального наблюдения выявил БПЛА противника, после чего дежурные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. В частности, мобильная огневая группа в составе двух зенитных ракетных комплексов "Оса" и расчета ЗПУ-1 выдвинулись на временные стартовые позиции. После чего радиолокационная станция ЗРК "Оса" осуществила поиск и выявление воздушной цели с ее последующим условным уничтожением.

По словам руководителя занятий, расчеты действовали профессионально и уверенно, цели, которые были поставлены - достигнуты в полном объеме. Личный состав подразделений и частей ПВО готов к выполнению задач по назначению.

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