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Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

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На базе одного из зенитных ракетных дивизионов, выполняющий задачи в оперативно-тактическом группировке "Восток", состоялись инструкторско-методические занятия с начальниками противовоздушной обороны бригад и командирами зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов.

В ходе занятий военнослужащие тренировались выявлять и уничтожать реальные и имитированные воздушные цели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТГ "Восток". К мероприятию боевой подготовки привлекались расчеты со штатными средствами поражения.

По легенде, пост визуального наблюдения выявил БПЛА противника, после чего дежурные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. В частности, мобильная огневая группа в составе двух зенитных ракетных комплексов "Оса" и расчета ЗПУ-1 выдвинулись на временные стартовые позиции. После чего радиолокационная станция ЗРК "Оса" осуществила поиск и выявление воздушной цели с ее последующим условным уничтожением.

По словам руководителя занятий, расчеты действовали профессионально и уверенно, цели, которые были поставлены - достигнуты в полном объеме. Личный состав подразделений и частей ПВО готов к выполнению задач по назначению.

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Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 01
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 02
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 03
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 04
Фото: ОТУ "Схід"

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Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 05
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 06
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 07
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 08
Фото: ОТУ "Схід"

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Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 09
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 10
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 11
Фото: ОТУ "Схід"

Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ Восток 12
Фото: ОТУ "Схід"

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Топ комментарии

  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    С Учетом , что в Нагорном Карабахе были Уничтожены Все Осы , - Нужно менять стратегию , а лучше менять стратегию по техническому перевооружению.
  • Игорь Наумчук
    Недавно наші "випадково" перехопили керування й посадили безпілотник ОБСЄ! Віддали,звісно,й вибачилис! Ось такі "тренування" були б дуже корисні!
  • LVA smart
    С.ка..., кому нужна эта лапша на уши ?!
    *********** - нихера не видят, откуда нам увидеть беспилотники, а уж тем более им противостоять, у нас все осталось в этом деле совковое !?

    Лучше займитесь соответствующими разработками или покупками !!!
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