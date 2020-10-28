Попытка самосожжения и блокада спецназа: на "7-м километре" под Одессой произошли столкновения между турками и сотрудниками СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Серьезный конфликт вспыхнул вечером 27 октября на одесском промтоварном рынке "Седьмой километр".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", представители турецкой общины заблокировали там оперативников СБУ и бойцов спецназа "Альфа", которые пытались вывезти товар (ткани), принадлежащий их соотечественнику.

"Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения – облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но сотрудников СБУ с товаром по-прежнему не выпускают с территории рынка", - рассказал очевидец происходящего.

По данным издания, правоохранители производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании определения Шевченковского районного суда Киева.

В деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком (не турок), торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из КНР. Кроме того, туда попал выходец из Турецкой Республики. Последний не имеет никакого отношения к Китаю и реализует только турецкие ткани. Как отмечает издание, "ранее этого человека неоднократно прессовали разные "органы", и он полагает, что речь идет о заказе".

После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя увезла скорая.

Собравшиеся члены общины требовали оставить товар на территории рынка и были согласны на передачу его на ответственное хранение. Они опасались, что если ткани вывезут, товар просто "растворится".

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Как пишет издание, "Альфа" все же прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек. Троих задержали.

Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент сотрудники спецслужбы заявили, что согласны выполнить требования и начали вроде как выгружать товар. А когда оппоненты расслабились, они запрыгнули в машины, а спецназ оттолкал авто, которыми были заблокированы ворота, попутно избив всех, кто пытался оказать сопротивление.

На месте присутствовали не только турки, но и другие предприниматели.

Часть сотрудников СБУ осталась и работали на Базовой улице, изымая товар, они действовали по процедуре и составляли описи.

"Около двух часов ночи со складов на Базовой улице, 3 силовика вывезли еще одну большую синюю фуру с товаром предпринимателей. Бизнесмены намерены подавать в суд, готовятся все документы и, возможно, протесты будут продолжаться", - пишет издание.

















Фото: Думская