Новости Фото

В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения. ФОТО

9 96328
В Кривом Роге во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. На месте работает полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали", - говорится в сообщении.

В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения 01

По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Я даже знаю за кого голосовал машинист В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 6519 В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения - Цензор.НЕТ 4683
  • Сергей Марикуца
    На фоне темы о списании вагонов, какое-то ванговое проишествие.
  • Богдан Сварга
    Передвісник для одно криворізького віслючка.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости