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Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить. ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский в день 76-й годовщины изгнания нацистских захватчиков из Украины почтил память погибших во второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и наивысшим почтением доброй памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира", - сказал Зеленский, .

От имени президента был установлен венок на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве.

Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить 01

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в свою очередь написал в соцсети Twitter: "Сегодня мы чтим память тех, кто ценой собственной жизни освободил Украину от фашистских войск. Герои того времени без колебаний встали на защиту будущего своей страны. Мы кланяемся всем, кто освободил родную землю от врага, и гордимся их героизмом и стойкостью!".

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Дятел зеленожопый, украинцы заплатили высокую цену за победу над нацизмом, а не за мир любой ценой, как ты, чмо
  • Ksenia VB
    Мир не зберігають.
    Його виборюють. Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить - Цензор.НЕТ 440
  • Yuriy Smith
    Гитлер как то не додумался морить немцев голодом(умышленно)
    Хотя.... для Сралина украинцы своими же не были, не жалко значит. А быдлоразумковы и зеленские прославляют жуковых и сралиных, "забывая" шо без Сралина войны бы и близко не было(раздел польши между двумя носителями усов и полезных идей)))
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