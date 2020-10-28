Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине продолжаются плановые тренировки подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины из состава группировки войск, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территории АР Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

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Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, насущная необходимость этих тренировок продиктована наличием на территории, прилегающей к полуострову, стратегически важных объектов с высокой степенью угрозы террористических посягательств.

"Общая тематика учений - отработка комплекса превентивных мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты таких объектов от возможных террористических угроз. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, местными органами государственной власти и местного самоуправления", - отметил Наев.

По словам командующего, во время учений главной задачей для военных является отработка механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника. Практическая составляющая отрабатывается ежедневно, как днем, так и ночью.

"Повышение уровня обученности личного состава противодиверсионным подразделениям - является залогом успешного противодействия террористическим угрозам со стороны противника в полосе ответственности группировки войск на юге Украины и обеспечения безопасности наших граждан", - подытожил генерал-лейтенант Наев.

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