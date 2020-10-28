Чиновники полиции на Сумщине хотели обложить предпринимателя ежемесячной "данью" в 60 тыс., - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, правоохранители хотели получать от местного предпринимателя, который занимался реализацией древесины, регулярную неправомерную выгоду на общую сумму более 60 000 гривен за несоздание препятствий в его хозяйственной деятельности.
27 октября 2020 следователи ГБР задержали обоих правоохранителей в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения части взятки на общую сумму 17 500 гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Сумская областная прокуратура. Оперативное сопровождение -УСБУ в Сумской области.