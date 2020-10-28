Чиновник полиции в Полтаве пойдет под суд за вымогательство: хотел ежемесячно получать от бизнесмена 10 тыс. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из секторов Соборного отделения полиции Днепровского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что полицейский хотел регулярно получать неправомерную выгоду от предприятия, которое занималось реализацией металлолома. В случае уплаты каждый месяц по 10 000 гривен, обещал оказывать влияние на своих коллег, и таким образом не создавать препятствия хозяйственной деятельности потерпевшего.

7 августа 2020 следователи ГБР задержали милиционера в порядке статьи 208 УПК Украины после получения им первого ежемесячного платежа в сумме 10 000 гривен.

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Таким образом, полицейский обвиняется в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).











Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.