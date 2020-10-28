Новости Фото

Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 24218
Взрыв произошел в канализационном коллекторе на ул. Тростянецкой. О состоянии пострадавших пока ничего не известно, официальной информации от полиции еще нет.

О ЧП сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua и издание "Киев оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в коллекторе произошел взрыв, пострадали четыре человека. На месте происшествия работают спецслужбы.

Из-за аварии образовалась пробка, на ул. Тростянецкой затруднено движение - сообщает в Telegram патрульная полиция Киева.

Также на Цензор.НЕТ: Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом, пострадали как минимум 4 человека

Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ 01
Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ 02
Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ 03
Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ 04

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    это что, начался сезон массовых диверсий?!..
    может быть Баканов пошутит что-нибудь по этому поводу?!
  • Игорь Монахов
    я как-то говорил ровно год назад что в Киеве изношена вся инфраструктура на 80% и то что мы пережили прошлую зиму без особых ЧП это заслуга Небес..
  • Cтарий Кінь
    Зношеність інфраструктури. Гроші деруть скаженні, а на ремонти у них не залишається. Скоро мабуть повернуть все державі.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости