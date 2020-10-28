Канализационный коллектор взорвался в Киеве, пострадали 4 человека, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Взрыв произошел в канализационном коллекторе на ул. Тростянецкой. О состоянии пострадавших пока ничего не известно, официальной информации от полиции еще нет.