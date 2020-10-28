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Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает. ФОТОрепортаж

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Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает. ФОТОрепортаж
Азербайджан заявил о ракетном обстреле кассетными зарядами жилого района города Барда.

Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

"28 октября, около 13:00 вооруженные силы противника обстреляли густонаселенную часть города Барда с применением запрещенных международным правом кассетных бомб, в результате чего 21 человек погиб, около 70 получили ранения, гражданской инфраструктуре города и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Помощник президента Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter последствия обстрела. На некоторых фотографиях видны части кассетных снарядов.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 01
Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 02Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 03

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В Минобороны Армении заявили, что войска не вели огонь из РСЗО "Смерч" и это лживое обвинение. При этом азербайджанскую сторону обвинили в ракетном обстреле городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Шуша и Степанакерта.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 04

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает 05

Топ комментарии

  • WerwolfSity
    А що, зразковий учень кремля. "Єто не ми" - їх кредо.
  • Elxan Fuad Turan
    Твари с помошю русских бомбят мирные города Азербайджана....помните бомбешку норода Мариупол русские сказали это не мы это ВСУ Украине бомбят сваи города.
  • Tel Saf
    Ху#ло подговаривает гнилых армян стрелять по мирным гражданским городам Азербайджана, чтобы азербайджанцы ответили аналогично, по городам территориальной армении. Далее, это даст ху#лу формальное право в целях "защиты члена ОДКБ" вступить в войну и "защитить" их, хотя на самом деле, будет месиво, и армяне по-любому аутсайдеры и станут загеноциденными жертвами, т.к. своих мозгов у них никогда не было.
    Далее, Турция вступится за Азербайджан и начнет бомбить кацапов на территории армении, где дислоцируются кацапские войска в кол-ве 5000 свинособак.
    Конфликт грозит перейти в крупный региональный, где скрестнутся Турция, мордор, Иран, армения и Азербайджан.
    Дадее конфликт заденет Грузию и перейдет на дагестан и чесню, где противники кадыркина тоже поднимут штыки.
    Раша в итоге потерпит поражение, как всегда. Не зря министр обороны Турции ездит по всем среднеазиатским республикам и подписывает с ними военные договора о сотрудничестве.
    Коней рашке наступит только при непосредственном участии Турции, которая покажет кузькину мать кацапам.
    Желаю победы Азербайджану и Турции, они наши союзники против мордора!
    Слава Україні!
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