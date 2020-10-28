Азербайджан обвинил Армению в обстреле Барды и гибели 21 мирного жителя. Ереван отрицает. ФОТОрепортаж

Азербайджан заявил о ракетном обстреле кассетными зарядами жилого района города Барда.

Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

"28 октября, около 13:00 вооруженные силы противника обстреляли густонаселенную часть города Барда с применением запрещенных международным правом кассетных бомб, в результате чего 21 человек погиб, около 70 получили ранения, гражданской инфраструктуре города и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Помощник президента Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter последствия обстрела. На некоторых фотографиях видны части кассетных снарядов.





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В Минобороны Армении заявили, что войска не вели огонь из РСЗО "Смерч" и это лживое обвинение. При этом азербайджанскую сторону обвинили в ракетном обстреле городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Шуша и Степанакерта.