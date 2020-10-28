Новости Фото • Оборона

Соревнования военных инженеров стартовали на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

2 5982
В Хмельницкой области стартовали соревнования военных инженеров видов Вооруженных сил Украины и Командования Сил поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Сил поддержки, в течение трех дней будут определять, кто лучше владеет профессией инженера.

Конкурс приурочен ко Дню инженерных войск Украины, который отмечается 3 ноября.

В соревнованиях примут участие лучшие инженерные взводы, которые стали победителями в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и командовании Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций ВСУ проводят учения по обезвреживанию ДРГ противника на границе с оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соревнования военных инженеров стартовали на Хмельнитчине 01

Будут оцениваться способность взвода выполнять комплекс задач по тактико-специальной, специальной и общевойсковой подготовке. Также будет определен лучший командир взвода.

Соревнования военных инженеров стартовали на Хмельнитчине 02

Также смотрите: Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

Отмечается, что в рамках соревнований также определят лучшие отделения: инженерно-саперное, тяжелого механизированного моста (ТММ) и расчет автомобильного крана.

За ходом соревнований следит председатель судейской коллегии - начальник отдела подготовки воинских частей (подразделений) инженерных войск управления инженерных войск Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины полковник Руслан Шутов.

Соревнования военных инженеров стартовали на Хмельнитчине 03

Он поздравил всех участников соревнований, пожелал успехов и вспомнил о павших воинах-инженерах в войне с российским агрессором. Присутствующие минутой молчания почтили память побратимов и возложили цветы к Мемориалу памяти героев.

Соревнования военных инженеров стартовали на Хмельнитчине 04

Смотрите также: В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

Соревнования военных инженеров стартовали на Хмельнитчине 05
Соревнования военных инженеров стартовали на Хмельнитчине 06

ТОП-новости

все новости