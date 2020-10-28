Соревнования военных инженеров стартовали на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Сил поддержки, в течение трех дней будут определять, кто лучше владеет профессией инженера.
Конкурс приурочен ко Дню инженерных войск Украины, который отмечается 3 ноября.
В соревнованиях примут участие лучшие инженерные взводы, которые стали победителями в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и командовании Сил поддержки Вооруженных сил Украины.
Будут оцениваться способность взвода выполнять комплекс задач по тактико-специальной, специальной и общевойсковой подготовке. Также будет определен лучший командир взвода.
Отмечается, что в рамках соревнований также определят лучшие отделения: инженерно-саперное, тяжелого механизированного моста (ТММ) и расчет автомобильного крана.
За ходом соревнований следит председатель судейской коллегии - начальник отдела подготовки воинских частей (подразделений) инженерных войск управления инженерных войск Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины полковник Руслан Шутов.
Он поздравил всех участников соревнований, пожелал успехов и вспомнил о павших воинах-инженерах в войне с российским агрессором. Присутствующие минутой молчания почтили память побратимов и возложили цветы к Мемориалу памяти героев.