Для снабжения оккупированного Симферополя прокладывают еще один водовод. ФОТО
По информации подконтрольного Кремлю "Министерства строительства и архитектуры Крыма", эти объекты строят для снабжения Симферополя водой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Было принято решение освоить данное месторождение подземных вод. Министерству строительства и архитектуры Крыма поручили приступить с 19 октября текущего года к реализации этого объекта. На данный момент согласована трасса водовода и мощность насосной станции", – сообщил глава ведомства Михаил Храмов.
По его словам, подрядная организация готовит объект, а именно снимает плодородный слой грунта.
"На территории оборудован строительный городок, произведена мобилизация 16 единиц техники и 26 рабочих. К середине следующей недели их количество увеличится до 27 единиц техники и до 40 строителей. Также глава крымского Минстроя сообщил, что к выполнению основных работ приступят к концу текущего года", - говорится в сообщении.
Чиновник сообщил, что с этого водозабора начнут качать воду в апреле 2021 году.
Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.