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Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске. ФОТО

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28-летний мужчина стрелял из пистолета в жилой зоне Ивано-Франковска. При задержании полицейские обнаружили у него при себе еще и нож.

Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел накануне. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный стреляет из пистолета на ул. Мазепы.

"Уже через несколько минут во дворе дома неподалеку инспекторы обнаружили неизвестного, похожего по описанию. Мужчина держал в руках нож, который сразу выбросил в траву, как только увидел патрульных", - сказано в сообещнии.

При поверхностной проверке у мужчины обнаружили и "предмет, похожий на пистолет".

Мужчину задержали, оружие направили на экспертизу.

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Топ комментарии

  • Dmitry Logvinenko d0b68cd2
    Граждане, похожие на инспекторов полиции, обнаружили предмет, похожий на мужчину, который выбросил предмет, похожий на нож, и при себе имел предмет, похожий на пистолет. В результате действий, похожих на следственные, был составлен документ, похожий на протокол.
  • Eldar Levin
    Не подсказывайте. А то в следующий раз напишут:,пистолет, похожий на предмет.,
  • Порохобандерівець
    Терміново потрібен легалайз ганджубасу!
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