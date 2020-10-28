Жительница Луганщины изготавливала дома сигареты и продавала в магазине, ее могут посадить на 5 лет. ФОТО

Женщина поштучно изготавливала сигареты у себя дома и продавала их по месту работы - в помещении магазина. Товар был без акцизов и не соответствовал ГСТУ.

Дело передали в суд. Об этом сообщает прокуратура Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Жительница пгт Новоайдар организовала на территории региона продажу табачных изделий сомнительного происхождения. Женщина производила поштучно сигареты в домашних условиях, частично делала закупки товара через Интернет, реализовывала продукцию по месту работы - в торговом помещении магазина. Сигареты реализовывались без надлежащей упаковки и марок акцизного налога Украины", - сказано в сообщении.

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При обыске у нее нашли более 700 упаковок сигарет общей стоимостью более 20 тыс. грн и устройство для их изготовления.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление табачных изделий). Наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.



