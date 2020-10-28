Информирование населения и непрерывный контроль за развитием чрезвычайной ситуации, - в МВД напомнили, что означает режим ЧС. ИНФОГРАФИКА
Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел, комментируя решение Кабмина о продлении режима чрезвычайной ситуации в Украине до конца года, передает Цензор.НЕТ.
В МВД напомнили, что означает режим чрезвычайной ситуации.
"Власть организует: информирование населения; непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации; выявление больных и контактных, их изоляцию и госпитализацию; режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий; ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ", - сообщили в ведомстве.
Также власть во время ЧС определяет руководителя работ или штаб, ответственные за ликвидацию происшествия, и такой штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления НС, подчеркнули в МВД. Уточняется, что в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения.
Отдельно власть во время чрезвычайных ситуаций организует приостановление деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС, и ограничение доступа населения к такой зоне; комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий; дезинфекцию объектов и территорий, спецобработку техники; усиленную охрану общественного порядка; патрулирование опасных в эпидотношении объектов; привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемиологических учреждений.
Напомним, Кабмин ввел карантин в Украине с середины марта этого года, а режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины - с 25 марта.
13 октября во время заседания Кабинета Министров Украины было принято решение о продлении карантина в виде адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года.
На заседании 28 октября Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года.