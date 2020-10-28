Пожар почти полностью уничтожил деревянную церковь в Праге, которую привезли из Украины в начале XX века. ФОТОрепортаж

В садах Кинских в Праге почти полностью сгорела деревянная церковь святого Михаила, которую в начале прошлого века привезли из Украины. Для тушения здания привлекли шесть спасательных бригад.

Как сообщает местное издание Novinky, был объявлен второй уровень тревоги, информирует Цензор.НЕТ. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви. Позже пожарные сообщили, что пламя уничтожило практически все здание, башня рухнула.

Как заявил представитель пожарной команды Мартин Кавка, огонь нанес большой вред, однако никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются. По словам пожарных, сложный рельеф территории, на которой расположена церковь, не позволил им прибыть на место быстрее.

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"Я потрясен известием о пожаре в церкви святого Михаила. Она была перевезена в Прагу с территории Украины и, таким образом, является одним из связующих "мостов" между Украиной и Чехией. Мы призываем полицию детально расследовать этот инцидент. Мы считаем, что восстановление этого уникального памятника является делом чести для всех нас", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Позже он добавил со ссылкой на представителя магистрата Праги Вита Гофмана, что завтра будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви.

По данным Суспільне, церковь святого Михаила - это деревянная церковь, построенная во второй половине XVII века в Украине. В первой половине XX века ее разобрали и перевезли в cады Кинских, где она стала частью коллекции этнографического музея. Церковь построена в так называемом бойковском стиле с элементами народного барокко. Она имеет около 14 метров в длину и восемь метров в ширину. Высота башни составляла около 17 метров. С 2008 года храм используется православной церковью.

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