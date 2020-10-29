Зверское убийство в Миргороде: 18-летний парень зарубил топором 17-летнюю девушку, а ее тело спрятал возле кладбища в пруду. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Около 9 утра 28 октября в городе Миргород, Полтавской области, обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Сейчас лицо, обоснованно подозревается в совершении жестокого убийства несовершеннолетней, задержано.
Иван Выговский, начальник областного управления полиции Полтавщины, сообщил: "Получив информацию об убийстве 17-летней девушки, весь личный состав Миргородского отдела, опытные оперативники и следователи областного аппарата полиции Полтавщины были привлечены к раскрытию преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в течение нескольких часов нам удалось выяснить обстоятельства преступления, а также выйти на след и задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний местный знакомый убитой. Парень задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Мотивы преступления устанавливаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении убийства и избрании меры пресечения - содержание под стражей".
Сейчас следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по квалифицирующими признаками ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины молодого человека, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
По данным Департамента уголовного розыска, тело 17-летней девушки было обнаружено возле кладбища в пруду.
"Очевидна насильственная смерть - многочисленные телесные повреждения, в том числе сломанный палец (вероятно девушка пыталась сопротивляться), рубленые раны различной локации", - сказано в сообщении.
Сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Полтавской области было установлено, что накануне - вечером 27.10.2020, два парня и потерпевшая прогуливались по улицам города и зашли домой к одному из парней. Последний, находясь в доме, взял с собой небольшой топор. На вопрос друзей ответил, что якобы "на всякий случай, для самозащиты".
"Компания юных лиц ничего не подозревая продолжила свою прогулку. Неожиданно 18-летний парень достал топор и напал на девушку. Убивал зверски, безжалостно, без шанса на спасение. Другой парень попытался помешать, однако топор в руках убийцы и угрозы заставили его подчиниться злоумышленнику.
Кроме того, злоумышленник забрал мобильный телефон несовершеннолетней жертвы и попытался избавиться данных, подтверждающих их общение и само средство связи", - отметили в ведомстве.
Проведенными следственными действиями изъят ряд доказательств, в том числе орудие убийства.
"Задержанный оперативниками изверг в содеянном сознался. На вопрос о причинах и мотивах совершения особо тяжкого преступления отвечает "потому что так"", сказано в сообщении.
Психическое состояние злоумышленника проверят следователи во время досудебного расследования.