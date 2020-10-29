"Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - наемники "ДНР" сняли постановочный ролик о "приезде украинских нардепов на передовую". ВИДЕО+ФОТО
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Террористы "ДНР" выложили в сеть постановочное видео, на котором запечетлен якобы "приезд на передовую нардепов "Слуги народа"", а сам ролик комментирует "боец ВСУ".
Об этом сообщает блогер Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.
Блогер уточняет, что местом съемки является оккупированная Макеевка и публикует ряд доказательств.
Вброс видео был сделан на одном из каналов террористов в Telegram.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.
22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.