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"Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - наемники "ДНР" сняли постановочный ролик о "приезде украинских нардепов на передовую". ВИДЕО+ФОТО

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Террористы "ДНР" выложили в сеть постановочное видео, на котором запечетлен якобы "приезд на передовую нардепов "Слуги народа"", а сам ролик комментирует "боец ВСУ".

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

Блогер уточняет, что местом съемки является оккупированная Макеевка и публикует ряд доказательств.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - наемники ДНР сняли постановочный ролик о приезде украинских нардепов на передовую 01

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - наемники ДНР сняли постановочный ролик о приезде украинских нардепов на передовую 02

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Вброс видео был сделан на одном из каналов террористов в Telegram.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - наемники ДНР сняли постановочный ролик о приезде украинских нардепов на передовую 03

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 октября группа депутатов СН отправилась на Донбасс. Одни депутаты рассказали о продолжающихся обстрелах, другие - о том, что жители региона благодарны властям за соблюдение режима тишины.

22 октября на Донбасс с рабочей поездкой отправился и президент Владимир Зеленский.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - наемники ДНР сняли постановочный ролик о приезде украинских нардепов на передовую 04

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Топ комментарии

  • Борис Иванченко 6b5a38ee
    Два валянка - пара. Шо комсомол, шо Штепа. Неля чего то осмелела. Не боится при зеленых быть побритой наголо
  • Толик Тигра
    В тому-то і іронія цього відео, що сепаратюги просто озвучили факти.
  • Валерия Ларченко b661826f
    В общем,кацапы поняли,что Порох входит в силу,и им надо срочно косить бубочку,пока не поздно-мочат шмарклю со всех сторон ,начиная со скабеевой ,закончивая обдроченцами...ну и зажопники истерически стали исполнять сразу после выборов
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