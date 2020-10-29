Неизвестный обезглавил женщину и зарезал двоих человек в соборе в Ницце: мэр заявил о теракте. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В Ницце в базилике Нотр-Дам в четверг около 9:00 неизвестный напал с ножом на женщину и "частично обезглавил" ее.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Мэр города Кристиан Эстрози сообщил, что по нападавшему был открыт огонь, после чего его задержали.

"Напавший исламо-фашист не переставал кричать "Аллаху Акбар" даже после того, как был нейтрализован и задержан", - сказал Эстрози, добавив, что "нет никаких сомнений в том, что это был террористический акт".

Также сообщается о еще как минимум двух убитых и нескольких раненых.

Отмечается, что нападавший действовал в одиночку.

На месте работает полиция.

Смотрите также: Зверское убийство в Миргороде: 18-летний парень зарубил топором 17-летнюю девушку, а ее тело спрятал возле кладбища в пруду. ФОТОрепортаж

По уточненной информации издания, "частично обезглавленной" является 70-летняя женщина. Нападение произошло внутри церкви.

Еще одним зарезанным внутри здания был церковный служитель.

Третья жертва, женщина около 40 лет, получила ножевое ранение в церкви, но сумела добежать до ближайшего бара, где вскоре скончалась от полученных ран.

В полиции сообщили, что нападавший Брахим после задержания был в сознании и взял на себя ответственность за теракт.









Читайте также: Убившему преподавателя близ Парижа чеченцу из Москвы было предоставлено убежище, - прокуратура

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

29 октября 2020 года мусульмане по всему миру отмечают день рождения пророка Мухаммеда. Кроме того, католики во Франции готовятся отметить свой праздник - День всех Святых, приходящийся на 1 ноября.