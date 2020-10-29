Священник из Болгарии незаконно шел через границу "на службу" в РФ, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники на Сумщине задержали священника, который пытался пересечь российско-украинскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о движении неизвестного в сторону государственной границы пограничники получили от местного жителя. Группа реагирования, которая немедленно выбыла в указанном направлении, обнаружила и задержала нарушителя. Им оказался 45-летний гражданин Болгарии, священнослужитель.

Во время проверки пограничники установили, что он попал в Украину еще в конце августа установленным порядком - через один из пунктов пропуска на границе с Молдовой. Однако впоследствии, как пояснил сам путешественник из-за отсутствия российской визы решил незаконно пересечь границу Украины вне установленных пунктов пропуска. Также священнослужитель рассказал, что якобы направлялся в российскую столицу для дальнейшей службы в Храме Святого Николая.

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За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением суда иностранца привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 204 КУоАП в виде штрафа в размере 3 400 грн. Кроме этого, в отношении нарушителя принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.