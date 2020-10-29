"Голос" подает в ОГП заявление о возможном захвате государственной власти судьями КС. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщил нардеп "Голоса", Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
По словам Юрчишина, превышение КСУ своих конституционных полномочий заключается во взятии на себя функций парламента и органов исполнительной власти (захват государственной власти, ветвями которой исполнительная и законодательная).
"Так, судьи не имели права лишать НАПК права доступа к реестрам, урегулировать конфликт интересов, вести учет деклараций и тому подобное. Таким решением они поставили под угрозу назначения на должности должностных лиц и установление результатов местных выборов, поскольку невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит", - отметил нардеп.
Более того, по словам Юрчишина, КСУ не имел права устанавливать, что является преступлением (а он пишет об отсутствии общественной опасности в недостоверном декларировании), поскольку это исключительные полномочия парламента. Также КСУ принял решение по статьям, которых не было в представлении, чем нарушил Конституцию.
"Наказание за совершение такого уголовного преступления - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавил нардеп.
"Надеюсь на оперативное открытие уголовного производства и расследование этих фактов", - резюмировал Юрчишин.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.