Экс-правоохранитель за $1 млн пытался восстановиться на службе в Ривненской области, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, который не прошел аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов США за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ривненской области. В частности, за эти средства экс-правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение главе Нацполиции Украины рекомендации относительно назначения его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ривненской области.
Правоохранителями одновременно проведен ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах разоблаченных мужчин.
Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.