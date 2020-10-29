Экс-правоохранитель за $1 млн пытался восстановиться на службе в Ривненской области, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывший правоохранитель вместе с сообщником предложили $1 млн за восстановление на службе в Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, который не прошел аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов США за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ривненской области. В частности, за эти средства экс-правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение главе Нацполиции Украины рекомендации относительно назначения его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ривненской области.

Правоохранителями одновременно проведен ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах разоблаченных мужчин.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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