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Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО

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Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда".

Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Світанок", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня неравнодушные харьковчане напомнили, что убийца Стуса не сможет скрыть правду, скрыть то, что он причастен к гибели украинского поэта, и оставили "привет" у офиса ОПЗЖ. Правду не запретить!" - сказано в сообщении на странице организации.

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Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса 02
Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса 03
Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса 04

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из-за высокого спроса будут напечатаны еще 15 тыс. экземпляров запрещенной судом книги о Стусе, - издательство

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Также книга выйдет в аудиоверсии.

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  • Super Gut
    Молодці! Вічна пам'ять Герою!
  • я гражданин Украины
    Молодці - тримайте Порох сухим... Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 8610 Там сепаро-недобитків ще вагон та тележка...
  • Роман Григоров 63b79507
    Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда". Источник: https://censor.net/ru/p3227937

    Виступаю за заборону діяльності Ригів/кернеса і їх посадку у тюрми, про фсб шного педофіла шарія вже мовчу.
    Гарна акція Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 7546
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