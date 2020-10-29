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В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Одессе Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 10 млн долларов США по теневым расценкам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с фруктами. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера в технологических полостях правоохранители обнаружили более 50 килограммами кокаина, расфасованных в килограммовые брикеты.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

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В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 01
В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 02
В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 03
В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 04
В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 05

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    верните обратно, придурки!..
    как теперь Бубочка работать сможет?!
    В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2082
  • Rhodesian
    Зеля останется без дозы)В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5139
  • mrSmith
    У Зеленского, удары судьбы идут один за другим!
    В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4035
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