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"Ганьба, ганьба!": Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Протестующие под стенами Конституционного Суда зажгли фаеры и дымовые шашки на акции "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с с места событий.

Отмечается, что протестующие бросали шашки за забор на территорию Конституционного Суда.

Ранее сообщалось, что под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 01
Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 02
Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 03
Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 04
Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 05
Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 06
Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 07
Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 08
Ганьба, ганьба!: Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки 09
Фото: Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

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    Терпения у народа хватит максимум на месяца 2...Если Зе ничего не сделает будет жесть похлеще Майдана. Его политическая импотенция достала, не может справиться, пусть слаживает полномочия.
  • 18c49ed2
    А как назвать этот народ, эти организмы, проведшие к власти это тело, этот полный ноль? А ведь умные люди предупреждали перед выборами. А как красиво про него сказали послы G7 и Евросоюза "Он не ноль, он жирный минус...."
  • Отто Кац 9b40776d
    "Ганьба, ганьба!": Протестувальники під КС запалили фаєри і димові шашки - Цензор.НЕТ 7756
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