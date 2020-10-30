"Ганьба, ганьба!": Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие под стенами Конституционного Суда зажгли фаеры и дымовые шашки на акции "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с с места событий.

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Отмечается, что протестующие бросали шашки за забор на территорию Конституционного Суда.

Ранее сообщалось, что под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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Фото: Цензор.НЕТ.