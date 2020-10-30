Воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела. ФОТО
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Вчера, 29 октября, в районе поселка Водяное Донецкой области в результате вражеского обстрела погибли Владимир Владимирович Бондарюк, сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты и Михаил Григорьевич Старостин, старший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом говорится на официальной странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.
"С прискорбием сообщаем...
29 октября, около полуночи вблизи поселка Водяное в результате вражеского обстрела погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.
Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины.
Вечная Слава и Память Героям!
Вечно с нами, вечно в строю!" - говорится в сообщении.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.