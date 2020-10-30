Воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела. ФОТО

Вчера, 29 октября, в районе поселка Водяное Донецкой области в результате вражеского обстрела погибли Владимир Владимирович Бондарюк, сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты и Михаил Григорьевич Старостин, старший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом говорится на официальной странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"С прискорбием сообщаем...

29 октября, около полуночи вблизи поселка Водяное в результате вражеского обстрела погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

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Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины.

Вечная Слава и Память Героям!

Вечно с нами, вечно в строю!" - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.



