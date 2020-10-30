Многодетному отцу из Минска дали 15 суток за плакат с надписью "Вы невероятные", с которым он пришел к школе поддержать детей. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.
Андрей Осипенко пришел вчера к минской гимназии № 4 с плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi". По словам жены, он хотел поддержать школьников, которые исполняли белорусскоязычные песни и выступали с акциями протеста на переменах.
В МВД сообщили, что "неизвестный с плакатом в руках "будоражил умы детей" протестными взглядами, сорвал учебный процесс и призывал к участию в массовых мероприятиях".
Теперь Андрей Осипенко получил в суде 15 суток ареста. У него четверо несовершеннолетних детей, трое учатся в этой школе.
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Сегодня к зданию школы пришли более сотни родителей детей, которые там учатся. Они были возмущены тем, что накануне в гимназию приезжали сотрудники милиции в шлемах и бронежилетах и напугали детей. Директор учебного заведения Андрей Гоцман объяснил, что сработала кнопка тревожной сигнализации. Он сам в это время находился на совещании. По его словам, на территории гимназии появился "непонятный человек с плакатом", поэтому вахтер должна была обеспечить детям безопасность, так как не знает всех родителей в лицо.
После 20 минут дискуссии директор сослался на занятость и вернулся в гимназию. Родители несколько раз прокричали ему: "Позор!"
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